اليوم.. عرض الموسم الخامس من مسلسل Lucifer على نتفليكس

متابعة بتجـــــــــــرد: يعود مسلسل الدراما والجريمة “Lucifer”، بموسمه الخامس، اليوم الجمعة، على شبكة نتفليكس، والذي يُعد من أنجح أعمالها الأصلية التي لاقت شهرة واسعة؛ وينتظر مُحبو المسلسل طرحه بشغف كبير، حيث بلغ عدد مشاهدات البرومو الترويجي الخاص به على يوتيوب نحو 11 مليون مشاهدة.
المسلسل من إخراج لين وايزمان، وتأليف توم كابينوس، وبطولة كل من توم إليس، لورين جيرمان، كيفن أليخاندرو، دي بي وودسايد، ليزلي آن براندت، آيمي غارسيا، سكارليت إستيفيز، راشيل هاريس، إنبار لافي.
قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص المصورة “رجل الرمال – Sand Man”، التي ابتكرها كل من نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبرج، وأصبح فيما بعد الشخصية الرئيسية لسلسلة القصص المصورة ” Lucifer DC Comics”، من تأليف مايك كاري.
وتدور أحداث المسلسل حول الشيطان “لوسيفر مورنينج ستار”، الذي يهجر مملكة الجحيم ويذهب إلى مدينة لوس أنجلوس، حيث ينجذب إلى سحرها ويفتتح ناديه الليلي الخاص، ثم يتورط في تفاصيل قضية قتل مع محققة الجرائم، كلوي ديكر، وعلى إثرها يصبح مستشاراً لدى شرطة لوس أنجلوس، وفي نهاية المطاف يقع أحداهما في حب الآخر.
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