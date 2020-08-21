عابد فهد يتعاقد على بطولة “نبض”

متابعة بتجــــــــــــرد: تعاقد النجم السوري عابد فهد على بطولة مسلسل جديد بعنوان “نبض”، من تأليف وسيناريو وحوار الكاتبة السورية ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي، في تعاونه الثاني معهما بعد مسلسل “هوس”.

ويجدد فهد تعاونه بعد “الساحر” أيضًا مع شركتي “جولدن لاين” و”اي سي ميديا” اللتين رصدتا ميزانية ضخمة للعمل الذي سيتم تصويره في إمارة ابو ظبي، بمشاركة فريق تصوير ايطالي وفريق مكياج عالمي.

جدير ذكره أن مسلسل “الساحر” شارك فيه إلى جانب عابد فهد عدد من وجوه الشاشة السورية واللبنانية مثل محمد حداقي وعبد الهادي صباغ ورودريغ سليمان وفادي ابراهيم وسلطان ديب وميشال حوراني وآخرين. وهو من إخراج محمد لطفي وعامر فهد.