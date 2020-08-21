عاصي الحلاني يُغرّد لجمهوره: الكلمات الجميلة لم تعد تبهرني

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر فارس الغناء العربي عاصي الحاني تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، يشرح فيها الأمور التي غيّرت في نظرته للأشياء، والتي اعتبرها من علامات النضج.

وقال الحلاني في تغريدته: “من علامات النضج، أن الكلمات الجميلة لم تعد تؤثر بك أو تبهرك أو تشعرك بالحب، فقط وحدها المواقف والأفعال هي من تقوم بذلك”.

جدير بالذكر أن عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “رجعتيني لبدايتي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب الخاص بها تم تصويره في منزل عاصي الواقع بمزرعته الخاصة في بلدة الحلانية في البقاع اللبناني ويحمل توقيع المخرج أحمد المنجد.