قبل يومين على بدء عرض “دانتيل”.. ماذا يقول النجم محمود نصر؟

متابعة بتجـــــــــــرد: بين أسرار الماضي وعلاقاته التي لا تموت، وغموض الحاضر المليء بالحب والغدر والتشويق، تدور أحداث الدراما الاجتماعية “دانتيل” حصرياً على “شاهد VIP“. ما الذي يجمع بين يوسف وميرنا؟ وهل يمكن للحب القديم بينهما أن يصمد في وجه أحداثٍ متقلّبة ومليئة بالمؤامرات والغدر والخيانة؟

في هذا الشأن يقول النجم محمود نصر أن العمل يقدم قصة اجتماعية قوامها الحب والنجاح. ويضيف نصر: “ألعب دور يوسف الذي يجد نفسه مضطراً لمواجهة ماضيه مجدّداً، وذلك ضمن ظروف استثنائية تفرضها عليه حكايا الماضي التي تعود إليه على نحوٍ مفاجئ.”

ويتابع نصر: “يجد يوسف نفسه أمام واقع لا يشبهه، فيضعف محاولاً الهرب، غير أن إصراره على التمسك بالجزء الجميل الذي يحبه من ماضيه يدفعه للعودة والإصرار على المضي قدماً سعياً للحفاظ على إرث عائلته”.

ويختم نصر: “يعيش يوسف صراعاً بين ما يفرضه عليه عقله وما يمليه عليه قلبه، فلمن ستكون الغلبة؟ أدعو المشاهدين لاكتشاف ذلك بأنفسهم”.

يُعرض “دانتيل” حصرياً على “شاهد VIP” ابتداءً من 23 أغسطس/آب، من الاحد الى الخميس، وهو من بطولة: محمود نصر، سلوم حداد، سيرين عبد النور، نهلة داوود، نقولا دانييل، ساره أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس، إيلي متري، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، أنس طيار، سليم صبري، ساندي فرح، هند خضرة، شربل زيادة، ريموندا عازار، وآخرين. إخراج: المثنى صبح