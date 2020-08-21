إيمي سمير غانم في أوّل رد على شائعة انفصالها عن حسن الرداد

متابعة بتجــــــــــــرد: رغم نفي الفنان حسن الرداد كل ما تردد من أخبار عن انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، بسبب عدم ظهورهما معاً في أي مناسبة أو نشر أي صور تجمعهما، لم تتوقف تلك الشائعات، إلى أن جاء العرض الخاص لفيلم “توأم روحي” ليمثّل أول فرصة للثنائي لنفي هذه الشائعات بطريقة عملية، إذ حرصت إيمي على مساندة زوجها وحضور العرض الخاص للفيلم… وأصرّت على أن تكون بجواره في بعض الصور التي التقطت لهما منذ وصولهما الى قاعة العرض، وكان يحتضنها ليطمئنا جمهورهما الى أن علاقتهما جيدة.

وبعد انتهاء العرض الخاص للفيلم، نشرت إيمي على حسابها الخاص في “إنستغرام” بوستر الفيلم وعلّقت عليه بقولها: “بجد مبروك من قلبي، أنا مش عارفة أقول إيه من حلاوة وجمال الفيلم ده، أقسم بالله أكتر من رائع، من سنين ماشوفتش فيلم جميل زي ده زي أفلام زمان، تمثيل وإخراج وإنتاج وقصة وتصوير أكتر من رائع .. شكراً لكل الناس اللي في الفيلم ده اسعدتونا”.

فيلم “توأم روحي” من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.