محمد مجذوب يكشف نجاته من انفجار بيروت: “المحل دمر بالكامل”

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان السوري محمد مجذوب نجاته من انفجار بيروت. وجاء هذا خلال حلوله ضيفاً على برنامج “راحت علينا” الذي يقدمه مقدم البرامج اللبناني هشام حداد على شاشة قناة “لنا” السورية.

ولفت المجذوب إلى أنه كان وخطيبته في أحد محلات بيع الألبسة القريبة من المرفأ حيث وقع الانفجار. واضاف أنهما عدلا عن الشراء وقررا المغادرة قبل أن تحدث المأساة. واشار إلى أن المحل دمر بالكامل.

وأضاف أن منزله الواقع في منطقة المنصورية تعرض لبعض الضرر حيث أدى الانفجار إلى تكسر الزجاج. وتقدم بالعزاء من أهالي الضحايا السوريين واللبنانين متمنياً الشفاء للجرحى.

ورداً على سؤال عن تعامل السلطات في بلده مع المشكلة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد أشار إلى أن القطاع الطبي السوري يعاني من النقص داعياً مواطنيه إلى البقاء في المنازل من أجل حماية أنفسهم من العدوى. ورغم هذا أقر بأنه أقام حفلاً منذ شهرين. وعبر عن استيائه بسبب الاوضاع الراهنة التي يشهدها لبنان وقال: “اشتقنا للحفلات والأعراس وإنتاجياً لا نعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع الذي يفرضه انتشار كورونا كما الوضع الاقتصادي الصعب”.