بالفيديو – هكذا عاقب محمد عبده ابنته بسبب إهانتها سائق العائلة حد البكاء

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر حساب قناة “روتانا خليجية” على “تويتر” مقطعاً من مقابلة قديمة أُجريت مع “فنان العرب” محمد عبده، وتطرق خلالها إلى حادثة واجهها مع ابنته “نورا”، كاشفاً أنها أهانت سائقاً ذهب ليقلّها من المدرسة، لدرجة أنه أجهش بالبكاء.

وأضاف أن “نورا” كانت تتابع دراستها في المرحلة الإعدادية، وأن سيارة الأسرة تعطلت، ما دفع السائق إلى قيادة سيارة أخرى، فرفضت العودة الى المنزل بهذه السيارة وتوجّهت إليه بكلام مهين، مشيراً إلى أنه علم بما حدث وطلب من السائق أن يقلّها الى المدرسة في اليوم التالي ذهاباً لا إياباً. وأوضح أنه قرر معاقبتها من خلال الذهاب بنفسه إلى المدرسة وهو يقود سيارة “المقاضي”.

وأوضح “فنان العرب” أنه ترجّل من سيارته وجلس على غطاء المحرّك، ما دفع المعجبين إلى الالتفاف حوله. وأشار إلى أن ابنته حاولت الاختباء قبل أن يرغمها على الصعود إلى السيارة. وذكر أيضاً أنه قدّم لها هذه النصيحة: “شوفتي الناس أد إيه فرحانين بمحمد عبده؟ ما طالع في السيارة. والله ما طالع فيها. طالع في محمد عبده والانسان من مخمره لا من مظهره. فتواضعي للناس وتعاوني مع الناس وتحلّي بأخلاق عائلتك”.