“جوراسيك وورلد 3” يستأنف التصوير في مالطا

متابعة بتجــــــــــــرد: يُستأنف نهاية الشهر تصوير فيلم هوليوود الشهير «جوراسيك وورلد: دومينيون» في جزيرة مالطا، بعد أن تأجل التصوير المقرر في شهر مايو بسبب أحداث فيروس كورونا.

وسيكون جوراسيك وورلد أكبر عمل سينمائي يتم تصويره في الجزيرة بعد استقرار حالات كورونا. وقد أكد عضو لجنة الأفلام في مالطا السيد جوهان غريتش أنه تم اتخاذ جميع الاحترازات الأمنية والتدابير الصحية المطابقة لتعاليم الهيئات الصحية في مالطا. الفيلم من اخراج كولين تريفورو الذي قام بإخراج أول أجزاء السلسلة الجديدة ومن بطولة كريس برات وبرايس دالاس هاورد. وسيشهد الفيلم ظهور طاقم أفلام جوراسيك بارك الأصلية من عام 1993، وهم جيف غولدبلوم ولاورا ديرن وسام نيل.

وهذه ليست أول مرة يتم فيها اختيار مالطا كموقع تصوير من قبل هوليوود، فقد تم سابقاً تصوير عدة أعمال شهيرة مثل كونت مونت كريستو، وتروي، وغلادياتور، وكابتن فيليبس، وميونيخ، وباباي رجل البحار. كما تم تصوير عدة حلقات من مسلسل صراع العروش في المدينة والرباط ومطحلب. وتوفر الطبيعة النقية في مالطا والبنية المعمارية المميزة في مدنها فرص عديدة لمصوري الأفلام المبتكرين والمخرجين. وسيتم تصوير الجزء الثالث لجوراسيك وورلد في عدد من المواقع حول الجزيرة ومنها العاصمة فاليتا، وبيرغو/فيتوريوسا، ومليحة، وبيمبروك. ومن المتوقع عرض الفيلم في دور السينما في يونيو.