"بيلا تشاو" تعيد بسمة بوسيل الى الغناء

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"الخليج 365" من بيروت: عادت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، للغناء من جديد، رغم إعلانها إعتزاله بعد زواجها من الفنان المصري تامر حسني.
ونشرت بوسيل، أمس الأربعاء، عبر قناتها على “يوتيوب” أغنية “بيلا تشاو” بتوزيع جديد، وأرفقت الفيديو بتعليق أشارت فيه إلى أنها تعاونت من خلال العمل مع الموسيقيين هيثم راضي وجلال فهمي والمخرج معتز خليل.
ويبدو أن بوسيل تشتاق الى الغناء ولم تجد سوى أغاني الـ Cover وسيلة للتواجد على الساحة، حيث سبق لها وأن قدمت أغنية إلا راح الغالي لحاتم عمور.
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