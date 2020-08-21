ملحم زين حائر بين الهجرة والبقاء في لبنان

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"الخليج 365" من بيروت: كشف الفنان اللبناني ملحم زين في حديث لقناة الجديد أنّ أولاده كانوا بمفردهم في المنزل القريب من المرفأ أثناء وقوع الإنفجار بينما كان هو في منزل والده الذي يبعد 300 متر عنهم، وكانت زوجته أيضاً خارج المنزل، فهرع إليهم فوجد أن الزجاج قد تناثر عليهم، وتحدّث عن الأضرار البليغة التي ألمت بمنزله، وعن سقوط الزّجاج على رأس ابنته في غرفتها، وقال إنّ أولاده يعانون من حالة نفسية سيئة جداً، وإنّهم يبكون إذا سمعوا صوت إقفال الباب.
وأكد الفنان اللبناني أنه “يعيش في حالة يأس تام بعد أن تسبب إهمال المسؤولين بتدمير العاصمة وتهجير الآلاف”، وعبّر عن إستيائه من طريقة تعاطي المسؤولين مع الانفجار.
وشجّع زين من يستطبع للهجرة سبيلاً أن يفعل، لأن أي بلد سيكون أكثر كرامة لهم من لبنان، مضيفاً أنه مازال في حيرة من أمره فيما إذا كان سيترك البلد أم لا.
لأنه يرى أن جميع الحلول انتهت والأمر متروك الآن لعدالة السماء لأن المسؤولين عديمو الإحساس وما زالوا يتقاذفون المسؤوليات حتى اليوم”.
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