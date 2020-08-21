رامي عياش ضحية مزحة سمجة

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"الخليج 365" من بيروت: إنتشرت صورة للفنان رامي عياش عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد تضرج وجهه بالدماء وظهرت عليه الكدمات وكتب عليها تعليق:"أبناء طريق الجديدة يتعرّضون بالضرب للفنان رامي عيّاش اعتقاداً منهم بأنه ابن عم المتهم (في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري) سليم عياش"، وأرفق المنشور بضحكات مستهزئة. البعض صدق هذه المزحة السمجة، ولم يهدأ تلفون رامي من المتصلين للإطمئنان على سلامته، وتسبب الأمر ببلبلة بين اهالي الجبل.

مما إضطر المغني اللبناني للرد لوضع حد للأمر قبل أن يتفاقم أكثر فغرد قائلاً: " أهل بيروت أهلي.. والصورة من فيلم بابارتزي من 6 سنوات، وهي مزحة من أحد المجموعات الساخرة..ولكن بعض المحبين فكروها جد"؛ مختتمًا: " اقتضى التوضيح " .

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