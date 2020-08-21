شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد الجنتلمان الفنان عزت أبو عوف.. الحكاية من الطب لسماء الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الجمعة، 21 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان عزت أبو عوف الذى ولد فى القاهرة عام 1948 وتخرج في كلية طب جامعة الأزهر، لكن شغفه بالموسيقى والفنون جعله يترك مجال الطب بعد مزوالته له لمدة 15 عاماً، ويؤسس لمسيرة فنية حافلة بالإبداع والنجاح فى الموسيقى والتمثيل وحتى تقديم البرامج.

لقبه زملائه بـ "البرنس" و"جنتل السينما" و"أخو البنات"، وأسس فرقته "4M" عام 1979 بعد انهيار فرقة Black Coats واعتمد أبو عوف على العنصر النسائي في فرقته بانضمام شقيقاته معه وقدموا 8 ألبومات أشهرها "جنون الديسكو"، و"الليلة الكبيرة"، وعرفوا بأغاني انتشرت وقتها مثل "طرزان" و"ماما زمانها جاية"، و"شبان الأيام دي".

في بداية التسعينات اتجه عزت أبو عوف إلى التمثيل وكانت بدايته مع المخرج خيري بشارة في فيلم "آيس كريم في جليم" مع "عمرو دياب" و"حسين الإمام" و"سيمون".



عزت ابو عوف

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تزوج عزت أبو عوف من السيدة "فاطيما" التي تعرف عليها عندما كانت في الـ 15 من عمرها وقال في لقاء له إنها كانت تشبه الملاك وعانت معه كثيرا لأنه متقلب المزاج ولم تشتكي يوما خلال الـ 37 عاما فترة زواجهما، وقد شعر بحزن كبير بعد رحيلها.

ورحل عزت أبو عوف عن عالمنا فى الأول من يوليو عام 2019 بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عاما، حيث كان يعانى بشكل كبير من مشاكل في الكبد والقلب، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة ودفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.