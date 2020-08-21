شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "30 مارس" أجازة حتى يوم 25 أغسطس.. ويتبقى يومان تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فريق عمل فيلم "30 مارس" على أجازة حتى يوم 25 أغسطس الجارى، خاصة بعدما صور أبطال الفيلم عددا كبيرا من مشاهد الفيلم خلال الفترة الماضية، وصور فريق العمل في مناطق أكتوبر ومصر الجديدة والمعادى.

وقال المخرج أحمد خالد موسى لـ"الخليج 365"، إن فريق العمل انتهى من تصوير 90 % من أحداث الفيلم، مشيرا إلى أنه يتبقى 48 ساعة فقط وينتهى التصوير ليدخل العمل مراحل المونتاج والمكساج ليصبح العمل جاهزاً للعرض، لافتاً إلى أن المشاهد المتبقية تعد مشاهد بسيطة للفنان خالد الصاوى، وأسماء أبو اليزيد ودينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، وآخرون.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله، فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.