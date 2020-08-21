تعرف على مواعيد عرض الموسم الخامس لمسلسل ""Lucifer عبر Netflix

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعلنت شبكة Netflix، عن مواعيد عرض الجزء الأول من الموسم الخامس لمسلسل الجريمة المنتظر Lucifer، المقرر عرضه غدا الجمعة.
ويعرض المسلسل في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت مصر، كما يعرض بتوقيتات مختلفة لعدد من البلدان منها السعودية والجزائر ولبنان وفلسطين والأردن.
الموسم الخامس من المسلسل الشهير يتكون من 16 حلقة تطرح على دفعتين، على أن تتكون الدفعة الأولى من 7 حلقات فقط، تطرح دفعة واحدة على المنصة الشهيرة.
مسلسل Lucifer، عُرض للمرة الأولى في عام 2016، بطولة توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلي آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.
أحداث المسلسل مبنية على كتاب القصص الهزلية ساندمان والذي أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التي كتبها مايك كاري، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذي يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط في مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.
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