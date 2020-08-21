منتج "دانتيل": حاولنا فتح متنفسًا للمشاهدين بعرض المسلسل على "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أوضح المثنى صبح، مخرج مسلسل "دانتيل"، أن العمل يقدم دراما اجتماعية بطريقة مختلفة من حيث الشكل والمضمون.

ويضيف في بيان صحفي "كان هدفنا الوصول إلى عمل عصري يرضي الجمهور العربي." ويعتبر المثنى أن "الحب يمتلك الحيّز الأبرز في العمل" آملاً أن يتمكن العمل من إيجاد طريقه إلى قلوب المشاهدين.

بدوره يعتبر المنتج جمال سنان مسلسل "دانتيل" أحد أبرز المشاريع الاجتماعية التي قدّمها، على حدّ وصفه؛ ويضيف: "يتمتع العمل بخصوصية لافتة ترتكز على ثلاثة عناصر هي: قوة القصة، وتألّق الممثلين، وجرأة الطرح."

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وحول تأثير الوضع الراهن وأثر جائحة كورونا على عرض العمل في هذا التوقيت، يوضح جمال سنان: "في ظل الأزمات التي تحيط بنا، حاولنا أن نفتح متنفّساً للمشاهدين، أملاً أن يجدوا في أحداث العمل مادةً ممتعة تبعدهم قليلاً عن الأزمات التي نعيشها."

وختم سنّان: "آمل أن ينال (دانتيل) إعجاب الجمهور الذي ينتظر العمل بشوق حصرياً عبر منصة شاهد VIP".

"دانتيل" يُعرض حصرياً على "شاهد VIP" ابتداءً من 23 أغسطس ، من الأحد إلى الخميس، وهو من بطولة: سيرين عبدالنور، محمود نصر، سلوم حداد، نهلة داوود، نقولا دانييل، ساره أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس، إيلي متري، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، أنس طيار، سليم صبري، ساندي فرح، هند خضرة، شربل زيادة، ريموندا عازار، إخراج المثنى صبح.