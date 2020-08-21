شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إم تى إم يستعد لتصوير دويتو "باشا" مع هانى الدقاق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق إم تى إم لتصوير أغنية "باشا"، وهى دويتو مع هانى الدقاق، عضو فريق مسار إجبارى، ومن كلمات وألحان تاكى، وتوزيع الموسيقى محمد فرا، تسجيل ومكس وماستر جورج يعقوب، وإخراج كريم إسماعيل، ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها فريق إم تى إم مع فريق مسار إجبارى، حيث تعاون فى فيديو كليب بعنوان "كائن فضائى".

وقال تاكى عضو فريق إم تى إم لـ"الخليج 365" إنه يقوم حاليا بالتحضير لتصوير الكليب يوم الأحد المقبل، على أن يقدم الكليب فكرة مختلفة وجديدة ويكون غير تقليدى كما هو معتاد فى كل أعمال الفريق، وأتمنى يكون دويتو ينال إعجاب الجمهور وقت عرضه على يوتيوب والقنوات الفضائية.

من ناحيه أخرى طرحت فرقة MTM ألبومها الغنائى الجديد "أرجوك ما تفصلنيش"، ضم 8 أغنيات مختلفة، ظهرت جميعها بشكل فيديو كليبات "ليريكال"، منها "مسرحية"، "نوتى بوى"، "مش ندمان"، و"شكرا يا حبايبى". وظهرت MTM عبر الألبوم المنتظر بشكل موسيقى مغاير وجديد تمامًا عن المعتاد فى رحلتها الممتدة لأكثر من 15 سنة، مزجت خلاله بين نمط "الراب" و"ار اند بي" و"الهاوس"، وخلطة موسيقية بين روح المزيكا الشرقية والإلكترونيك ميوزيك، وتولت بنفسها إنتاج الألبوم بالكامل، واعتمدت على تجسيد "تيمة" زمن الفراعنة والتماثيل الفرعونية فى البوسترات الدعائية للأغانى.

جدير بالذكر أن فرقة مسار إجبارى هى فرقة مصرية سكندرية، تأسست عام 2005، واشتهرت بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة، من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية، قدمت الفرقة الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، كما شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، الإمارات العربية وتنزانيا.