الموسم الرابع من مسلسل "The Crown" على "نتفليكس" في 15 نوفمبر

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت منصة "نتفليكس" عبر حسابها على الإنستغرام أن الموسم الرابع من مسلسل "The Crown" الذي يدور حول الأسرة المالكة البريطانية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، سيعرض في 15 نوفمبر المقبل على المستوى العالمي.

ويدور الموسم الرابع في أواخر سبعينيات القرن الماضي، حين كانت الملكة إليزابيث منشغلة بإنقاذ ترتيب تولي العرش، والعثور على زوجة مناسبة للأمير تشارلز، الذي ظل عازبا حتى عمر 30 عاماً.

وستظهر في الموسم الجديد شخصية الأميرة ديانا ومارغريث تاتشر، وتقوم بدور كل منهما إيما كورين وجيليان أندرسون، على الترتيب.

وينضم الثنائي لطاقم التمثيل الذي يضم أوليفيا كولمان التي تلعب دور الملكة إليزابيث الثانية، وجوش أو كونر، الذي يجسد شخصية الأمير تشارلز، إرين دويرتي، التي تجسد شخصية الأميرة آن.

يذكر أن المسلسل تم ترشيحه لـ13 جائزة في النسخة المقبلة من جوائز إيمي، بينها جائزة أفضل عمل درامي.

ورغم أنه كان من المقرر أن يصدر المسلسل في خمسة مواسم، لكن بسبب النجاح الكبير الذي حققه على مستوى العالم، تم الإعلان في يوليو (تموز) الماضي عن وجود موسم سادس له.