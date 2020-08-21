شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة برفقة ابنه فى ضيافة أحمد فهمى وهنا الزاهد: ربنا يسعدكم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أميرة كرارة متابعيه وجمهوره عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة برفقة ابنه أثناء لقائهما النجمة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي، معلقا على الصورة التي لاقت إعجاب الآلاف بين المتابعين قائلا :" أحلى اتنين فى الدنيا ربنا يسعدكو،.. أحمد فهمي وهنا الزاهد".



أمير كراره وابنه سليم مع هنا الزاهد وأحمد فهمي

وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرها أمير كرارة، حيث علقت الفنانة هنا الزاهد قائلة: "شرفتنا أنت وسليم القمر"، وذلك في الوقت الذي نشر فيه سليم نجل الفنان أمير كرارة صورتين له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أحدهما برفقة هنا الزاهد والأخرى برفقة أحمد فهمي.



أمير كرارة وابنه سليم مع هنا الزاهد وأحمد فهمي

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وفي وقت سابق، استقبل النجم محمد رمضان، سليم أمير كرارة، ابن النجم أمير كرارة، الذى زاره برفقة أصدقائه، والتقط الأسطورة صور تذكارية مع سليم وأصحابه، كما ظهر فى إحدى الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وهو يقبل رأس سليم كرارة.



سليم كراره وأحمد فهمي

واحتفى محمد رمضان، بصورة مع ابن الفنان أمير كرارة، وأصحابه، فيما التقط الأطفال صور تذكارية وهم يحملون درع يوتيوب للنجم محمد رمضان، الذى كتب فى تعليقه على الصور: "زيارة غالية من سليم كرارة ابن صديقى النجم الكبير أمير كرارة وأصحابه چو وياسو.. نورتونى يا أبطال".