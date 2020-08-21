بطل "دانتيل": "أعيش في المسلسل صراعًا بين عقلي وقلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمود نصر، بطل مسلسل "دانتيل" المقرر عرضه في 23 أغسطس المُقبل، على منصة شاهد vip، إن العمل يقدم قصة اجتماعية قوامها الحب والنجاح.

ويضيف نصر في بيان صحفي: "ألعب دور يوسف الذي يجد نفسه مضطراً لمواجهة ماضيه مجدّداً، وذلك ضمن ظروف استثنائية تفرضها عليه حكايا الماضي التي تعود إليه على نحوٍ مفاجئ."

ويتابع نصر: "يجد يوسف نفسه أمام واقع لا يشبهه، فيضعف محاولاً الهرب، غير أن إصراره على التمسك بالجزء الجميل الذي يحبه من ماضيه يدفعه للعودة والإصرار على المضي قدماً سعياً للحفاظ على إرث عائلته."

Advertisements

ويختم نصر: "يعيش يوسف صراعاً بين ما يفرضه عليه عقله وما يمليه عليه قلبه، فلمن ستكون الغلبة؟ أدعو المشاهدين لاكتشاف ذلك بأنفسهم."

"دانتيل" يُعرض حصرياً على "شاهد VIP" ابتداءً من 23 أغسطس ، من الأحد إلى الخميس، وهو من بطولة: سيرين عبدالنور، محمود نصر، سلوم حداد، نهلة داوود، نقولا دانييل، ساره أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس، إيلي متري، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، أنس طيار، سليم صبري، ساندي فرح، هند خضرة، شربل زيادة، ريموندا عازار، إخراج المثنى صبح.