ليالي الصيفية | أحمد حاتم وزوجته في عرض البحر ومنى زكي وسط الطبيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية صور بعض النجوم في رحلاتهم الصيفية:

أحمد حاتم

أطل الفنان أحمد حاتم رفقة زوجته في عرض البحر في إطلالة صيفية، شاركها مع جمهوره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "ده حبيبي لو نزل، على الأرض في ناس تعتزل، عشان خاطرك دي يا عمور".

منى زكي

ظهرت الفنانة منى زكي بإطلالة صيفية جذابة من خلال نشرها صورة لها ظهرت خلالها وسط الطبيعة الخلابة.

محمد كيلاني

الفنان محمد كيلاني، نشر صورة له رفقة نجله ووالده، من داخل حمام السباحة، وعلق على الصورة قائلًا: "ربنا يكرمني ويقدرني وإبني يشوفني طول عمره زي ما أنا شفتك طول عمري وسيرتي قدامه تبقى زي سيرتك قدامي ربنا يخليك لينا".

رانيا يوسف

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أما الفنانة رانيا يوسف، فنشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي تقف على أحد المراسي، مرتدية جامبسوت وقبعة.

محمود العسيلي وزوجته

الفنان محمود عسيلي ظهر في إطلالة صيفية رفقة زوجته أمنية عبدالمنعم، خلال قضاءهما عطلتهما الصيفية، وعلقت زوجته: "ليلة صيف".

ريم مصطفى

الفنانة ريم مصطفى نشرت صورة لها وهي ترتدي "كاش مايوه"، باللون الأزرق وتجلس على أحد الشواطئ خلال قضاء عطلتها الصيفية.