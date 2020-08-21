تراند اليوم : مفاجأة سارة من مخرج فيلم توأم روحي للفنانة رجاء الجداوي

قال المخرج عثمان أبو لبن، إن قرار إهداء فيلم «توأم روحي» لروح الفنانة رجاء الجداوي كان مشتَركًا من جميع طاقم العمل، بداية من المنتج أحمد السبكي، لافتًا إلى أنه الفيلم الأخير الذي شاركت به «الجداوي».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء الخميس، أن «الجداوي» تستحق كل الخير؛ بسبب عملها الخير والجيد الممتد أثره بعد الوفاة، واصفًا الراحلة بأنها كانت «ملتزمة وشاكرة وروحها حلوة».

وتابع: «تدخل موقع التصوير وجايبة باتون ساليه لأولادها، وتقولي كُل خيار يا حبيبي، كانت جميلة وشاطرة ومريحة جدًا»، قائلًا إنهم جميعًا تأثروا بما حدث للفنانة القديرة منذ بداية تعبها.

جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي توفيت بمسشتفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، عن عمر ناهز الـ82 عامًا، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

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وجرى أمس الأربعاء إقامة العرض الخاص لفيلم «توأم روحي» في إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال العمل.

ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.