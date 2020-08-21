عزت أبو عوف.. فضّل محمد فؤاد على عمرو دياب.. وأحمد زكي "كسّر أسنانه".. صور

رنا صلاح الدين - هو فنان وموسيقي، أحب الموسيقى منذ صغره، وكون مع شقيقاته فرقة ناجحة أطلق عليها ‹فور إم›، ثم انطلق بعد ذلك لعالم التمثيل، إنه الفنان الراحل عزت أبو عوف.

عزت ابو عوف

كان للفنان عزت أبو عوف دور أيضا في اكتشاف النجوم، فهو مكتشف الفنان محمد فؤاد، وظل يرعاه لسنوات طويلة، وكان له موقف غريب من الفنان عمرو دياب.

قال الفنان عزت أبوعوف، في برنامج «ثلاثي ضوضاء الحياة»، الذي يذاع على قناة «الحياة»، إنه كان يهتم بصوت الفنان محمد فؤاد منذ بداياته بل اكتشف صوته لذلك ظل يرعاه طوال سنوات، كما لفت إلى أنه رفض أن يرعى صوت الفنان عمرو دياب في بداياته، موضحًا أنه لم يعجبه في بداية الأمر، واختار التمسك بـ«فؤاد» بدلًا من «دياب›.

عزت ابو عوف

وقال «أبوعوف»: «أه كان في موقف بس هو أنا معجبنيش صوت عمرو أول مرة سمعته وكنت أيامها شغال مع محمد فؤاد، وبوضبه، ورحت قلت له أنا عندي محمد ومش هينفع، وطبعًا طلعت أنا غلطان وأنا دلوقتي اللي بندم على أي كلمة قلتها، لكن ده ميمنعش أنه من أصدق أصدقائي وأنه إلى يومنا هذا لما كان قبل ما يعمل أي أغنية يسمعهاني الأول، إحنا أصدقاء جامدين أوي›.

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عزت ابو عوف

أما في عالم التمثيل فقال عزت إنه تلقى ضربة قاضية من الفنان أحمد زكي عام 1997، اثناء تصوير فيلم ‹حسن اللول›.

عزت ابو عوف

وقال «أبوعوف»: «في مرة أتضربت مش قلم بقى بوكس من أحمد زكي، الله يرحمه، في فيلم (حسن اللول)، وأنا كنت بلعب زمان كاراتيه فقالي خلاص هي دي اضربني قلتله لو ضربتك راسك هتطير من فوق كتافك خادها وخر دم تاني يوم هو بقى المفروض يضربني، أول حاجه راح من غير خوانة مسك بإيدي بقى وقطعهولي وراح إداني بوكس وعيني إحولت وراح طيرلي سنتين وركبتهم خلاص الحمد لله فأنا خلاص لا أضرب ولا أتضرب».

عزت ابو عوف