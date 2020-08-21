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أبطال فيلم توأم روحي يحتفلون بالعرض الخاص وسط النجوم.. صور

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رنا صلاح الدين - احتفل المنتج أحمد السبكي بالعرض الخاص لأحدث أفلامه "توأم روحي" بنزوله في السينمات للجمهور، وذلك وسط صناع العمل .

وحضر الاحتفال أبطال العمل منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ومنتج العمل أحمد السبكي وأبنائه محمد أحمد السبكي والمخرج كريم السبكي، ومخرج العمل عثمان أبو لبن، ومدير الشركة أحمد عاطف، والمؤلفه أماني التونسي، وغيرهم.

كما حضر العديد من نجوم الفن للتهنئة ومشاركتهم الاحتفال، منهم النجمة إيمي سمير غانم، التي حضرت لدعم زوجها الفنان حسن الرداد، كما حضر الفنان محمود عبد المغني، والفنان محمد ثروت.

وفيلم "توأم روحي" بطولة كل من حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وإنتاج أحمد السبكي، وتأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.

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