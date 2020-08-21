عندما تحدثت رخا عن علاقتها مع أميتاب باتشان: "أحبه ويحبني

رنا صلاح الدين - لطالما أنكر أميتاب باتشان صلاته بنجمة السينما الهنديه الجميلة ريخا، لكن الممثلة ذكرت أن شيئًا ما كان بينهما، حيث كان مثلث الحب لأميتاب باتشان وريخا وجايا باتشان هو أكثر المواضيع التي تحدثت عنها بوليوود ولا يزال يحتل العناوين الرئيسية كلما جدد جديد في حياتهم.

في مقابلة مع مجلة "فيلم فير" في 1984 ، تحدثت ريخا بصراحة عن إنكار أميتاب علاقته بها وما دفعه إلى القيام بذلك، قالت "لماذا يفعل ذلك؟ لقد فعل ذلك لحماية صورته ولحماية أسرته ولحماية أطفاله، أعتقد أنه جميل ولا يهمني ما يفكر به الجمهور، لماذا يجب أن يعرف الجمهور بحبي له أو حبه لي؟ أنا أحبه، إنه يحبني - هذا كل ما يهمني".

وأوضحت "إذا كان رد فعله هو تجاهلي بهذه الطريقة تجاهي على انفراد ، كنت سأصاب بخيبة أمل كبيرة، اذن لماذا يجب أن أهتم بما يقوله مجبرًا في اللقاءات العامة؟ وأضافت السيد باتشان لا يزال من الطراز القديم، لا يريد أن يؤذي أي شخص، فلماذا يؤذي زوجته؟".

عندما سُئلت كيف ستؤكدين العلاقة في كل مرة ينفي فيها أميتاب ذلك، قالت ريخا: "رد فعلي ليس رد فعل نموذجي ، وأنا أعلم ذلك. نحن بشر نحب ونتقبل بعضنا البعض كما نحن، السعادة في حياتنا أكثر من البؤس".

"لا شيء آخر مهم، ولكن ما دمت مع هذا الشخص، لا أهتم، لا يمكنني التعرف علي أي شخص آخر، لا تنشر هذا؛ لأنه سينفي ذلك، ثم أؤكد أن، ثم سيكون هناك بيان من أسرته ضدي يقول "لا، إنها مجنونة" وفقا لما ذكرته.