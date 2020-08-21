كواليس كليب "أبويا قالي زمان" لمصطفى حجاج ورضا البحراوي.. صور

رنا صلاح الدين - انتهى المنتج هاني محروس من تصوير فيديو كليب ديو أغنية "أبويا قالي زمان" لكل من مصطفى حجاج ورضا البحراوي، بمنطقة روض الفرج، ومن المقرر طرح الفيديو كليب فى الأيام القليلة القادمة.

جاءت فكرة الأغنية برغبة من المنتج هاني محروس لدعم فكرة ترسيخ الأصول والمبادئ، التى نشأ عليها هو وجيله على احترام الآباء والكبار.

وتقول كلمات الأغنية: "أبويا قالى زمان يا ابنى أنا بحذرك خليك برىء وإياك الدنيا دى تغيرك

وابعد عن اللى يعطلك فى السكة ويأخرك".

وأثناء التحضير للأغنية اقترح حجاج على المنتج هاني محروس مشاركة رضا البحراوي فى غناء الأغنية، ليتواصل هاني مع رضا الذى وافق على الفور، ورحب بالغناء مع مصطفى حجاج وهو الأمر الذى يصف مشاعر المنافسة الشريفة فى مجال الغناء الشعبى، مثل حجاج والبحراوي.

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وأغنية "أبويا قالى زمان" من كلمات أحمد سامي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام شيبسى.

والفيديو كليب تم تصويره بمنطقة روض الفرج، وحرص أهالي المنطقة على الترحيب بطاقم عمل التصوير على طريقتهم الخاصة وحسن الاستقبال والضيافة، وحرص حجاج والبحراوي على التقاط الصور مع أهالي المنطقة، وصرح حجاج للبحراوي بأن أهالي هذه المنطقة هم أهله وناسه وأحبابه، حيث نشأ بها، ويمتلك صداقات وعلاقات قوية بها حتى الآن.

فيديو كليب أغنية "أبويا قالى زمان" فكرة ورؤية فنية المنتج هانى محروس، واستعان فيه بالمخرج محمد عبدالجواد، ومخرج منفذ فتحى السيد، ومدير تصوير سامح فوزي.

وحضر التصوير كل من والدة مصطفى حجاج وأشقاؤه سيد وفهمي وعائلة المنتج هاني محروس، والفنان الشاب سيف مجدي، ورجل الأعمال إبراهيم مجدي، ومن المقرر طرح الفيديو كليب خلال الأيام القليلة القادمة.