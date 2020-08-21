ابشوراي راي تطبخ بنفسها الطعام الشعبي لزوجها وابنتها

رنا صلاح الدين - يُعرف المضيف الهندي والإعلامي كابيل شارما Kapil Sharma بطرحه لأسئلة مضحكة على ضيوفه في برنامجه الكوميدي ، لكن الممثل الكوميدي لم يصدق الرد الذي تلقاه من ملكة جمال العالم السابقة ايشواريا راي Aishwarya Rai ، عندما سألها عما إذا كانت تصنع "البارانثاس" أحد الأطعمة الشعبية لزوجها الفنان ابهيشك بانشان.

قامت أيشواريا والراحل عرفان خان بزيارة استوديو تصوير برنامج Comedy Nights With Kapil في عام 2015 للترويج لفيلمهما Jazbaa. بينما بدت ايشواريا مذهلة في ثوب أخضر ، كان عرفان يرتدي حلة رمادية.

Advertisements

وسأل كابيل ، بأسلوبه المعتاد ، أيشواريا عما إذا كانت قد صنعت البارانثاس لزوجها أبهيشيك. ردت "نعم ، ليس فقط أبهيشيك ، ولكن لأراديا أيضًا " ، وانفجرت ضاحكة. لم يستطع كابيل تصديق أذنيه وقال إنه بدأ يتخيل مدى مذاق الطعام الشعبي عندما تصنعه امرأة جميلة مثل ايشواريا.

أبهيشيك وأيشواريا متزوجان منذ 13 عامًا، عندما سُئلت أيشواريا عن أكثر الشياء التي يتجادلان بشأنها، قال في مقابلة مع فيلم فير: "لكلانا يمتلك جينات قوية جدًا وراثيًا. لذلك ، نحن بطبيعتنا شخصيات قوية جدًا. أعتقد أن هناك خطًا دقيقًا للغاية بين الجدال والمناقشة وهذا شيء ما زلنا نصل إلى اكتشاف ما هو. لذلك ، نتناقش كثيرًا بأدب في أي موضوع"

تم تشخيص إصابة أيشواريا وأبيشيك وأراديا وأميتاب باتشان بـ Covid-19 الشهر الماضي وتم نقلهم إلى مستشفى ليلافاتي لتلقي العلاج. بينما خرجت ايشواريا وأراديا وأميتاب في وقت سابق ، لحق بهم أبهيشيك في 8 أغسطس.