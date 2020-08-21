"سوني" تقدم النسخة النسائية من "سبايدر مان"

تداولت عدة مواقع أجنبية مشاركة المخرجة والممثلة الأمريكية أوليفيا وايلد في كتابة وإخراج فيلم جديد عن شخصية البطل الخارق "سبايدر مان"، لكن البطولة نسائية هذه المرة.

ووفقًا لموقع "ديدلاين" الأمريكي، رفضت شركة "سوني" المُنتجة التعليق على الخبر في محاولة منها للتكتم على المشروع، إلا أن من المرجح بدء العمل على فيلم Spider-Woman بالفعل.





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وفي حال صدق الخبر، يصبح هذا الفيلم ثالث إصدارات شركة "سوني" حول شخصيات عالم سبايدرمان بعد Venom "فينوم"، وMorbius "موربيوس" الذي يصدر العام المقبل.

وأثبتت أوليفيا وايلد كفاءتها كمخرجة بعد طرحها فيلم Book smart، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا، كما شاركت في أكثر من فيلم ناجح منها: Tron: Legacy.

وفازت شركة "سوني" بحقوق ملكية التصرف في شخصية "سبايدرمان" العام الماضي، بعد خلاف مع شركة "مارفل".



