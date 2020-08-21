- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كارى تتعاون فى أغنية سينجل جديدة مع لورين هيل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ألبوم النجمة العالمية ماريا كارى الجديد سيحمل عددا من المفاجآت لكل محبيها وعشاقها، وواحدة من هذه المفاجآت هو تعاون ماريا كاري مع النجمة العالمية لوين هيل في أغنية سينجل ستطلقها كاري قبل البومها " The Rarities " وكأنها جرعة مركزة لتشويق عشاقها لانتظار الألبوم الجديد .
الأغنية التي تجمع ماريا كاري و لوين هيل تمل اسم " Save the Day " وذلك حسب موقع " بيلبورد " ، من المقرر أن يم إطلاق الأغنية غد الجمعة .
من جهه اخرى قررت النجمة العالمية ماريا كاري إطلاق ألبومها الغنائى الجديد والذي يحمل اسم " The Rarities " فى 2 أكتوبر المقبل ، وهو الخبر الذي قابله جمهور كاري ذات الـ ( 50 عام ) بفرح و حماس شديد .
وقد بعثت ماريا كارى برسالة لمحبيها ومعجبيها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الأجتماعى الشهير " تويتر " حيث كتبت : " إنه للاحتفال بنا ، واشكركم على سنوات من الحب الصافى والدعم ، أنا ممتنة جدا لكم .. ألبوم THE RARITIES سيصدر فى 2 أكتوبر .
بوست كتبته ماريا كاري
يذكر أن ماريا كارى بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 و استطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من اهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم ، و أصبحت ذات شعبية جارفة و لديها عشاق من شتى أنحاء العالم ، و من أبرز الأغنيات التى قدمتها ماريا كارى : " all i want for christmas is you " و " we belong together " و " obsessed " و" one sweet day " ، و غيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر ماريا كارى تتعاون فى أغنية سينجل جديدة مع لورين هيل.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.