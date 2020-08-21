شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: نور الشريف سبب حبى للرياضة.. وأبولبن: أهدينا "توأم روحى" لـ رجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان حسن الرداد، عن سبب تعرفه على المخرج عثمان أبو لبن قائلاً: عام 2007 وجدت رسالة أرسلت لى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من المخرج عثمان أبو لبن وطلب مقابلتى وبالفعل ذهبت لمقابلته وعرض على فيلم وقمت بتوقيعه، ولكن لم يكتمل، وبعد مرور كل تلك السنوات عملنا سويًا فى فيلم توأم روحى، وهو من أجمل المخرجين الذين من الممكن أن تعمل معهم .

كما قال المخرج عثمان أبو لبن، أثناء استضافته مع الفنان حسن الرداد فى برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى والذى يذاع على قناة cbc، عرضت على المؤلفة أمانى التونسى فكرة الفيلم وأعجبت به جدًا وفى نفس الوقت كان المنتج أحمد السبكى تواصل معى للعمل سويا، وبالفعل ذهبت إليه وحكيت له قصة الفيلم وأعجب به جدًا لأنه رومانسى، وكان أول ترشيح له حسن الرداد وبالمناسبة كنت أنا أيضًا أرى حسن الرداد فى الدور، وعلى الفور تحدث إليه وطلب مجيئه للمكتب.

وأستكمل الحديث حسن الرداد قائلًا: بالصدفة كنت فى الشركة فى هذا اليوم فى جلسة عمل لفيلم آخر فأنا عادة أحب العمل على أكثر من مشروع، وكنت قد قلت لأحمد السبكى أننى أريد أن أقدم عمل رومانسى، وعندما حدثنى وطلب منى أن أحضر لمكتبه ذهبت ووجدت المخرج عثمان أبو ابن الذى قام بحكى قصة الفيلم وأعجبت به جدا ووافقت على الفور.

وقال المخرج عثمان أبو لبن قدمنا إهداء مشترك من صناع الفيلم للراحلة رجاء الجداوى وهذا أقل تقدير من الممكن أن نقدمه له فهى إنسانة جميلة ومريحة وقد تأثرنا جميعا برحيلها، وقررنا إهداء الفيلم لها كى يترحم عليها كل من يراه فهى تستحق كل الخير.

وعبر الفنان حسن الرداد عن حبه الشديد للرياضة قائلا: أنا شخص رياضى وأعشق الرياضة ودائمًا ما أقوم بالتدريب فى الأماكن المفتوحة مع مدربى الخاص، وقضيت الصيف الماضى فى التدريب استعدادًا لتقديم فيلم أكشن، وكان الراحل نور الشريف قد نصحنى قائلا لازم تبقى رياضى، وبالفعل عندما قدمت العديد من الأدوار المختلفة عرفت قيمة تلك النصيحة فالرياضة نفعتنى فى الكثير من الأدوار.

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وقال المخرج عثمان أبو لبن، كانت الفنانة كارول سماحة هى المرشحة لغناء أغانى فيلم "توأم روحى" وذلك رغبة منا لإعادة شكل فيلم "أحلام عمرنا" مرة أخرى التى قدمت فيه أغنية أنا قلبى ليك، وبالفعل جاءت للغناء ولكن كان لها وجهة نظر مختلفة، وكانت تلك وجهة النظر مناسبة لأغنية فى ألبوم وليس أغنية فى فيلم، وأنا أحترم وجهة نظرها جدا ولكنها كانت متمسكة بيها وأنا أيضا متمسك بوجهة نظرى فلم نتفق، فهو لم يكن خلاف وإنما كان إختلاف فى وجهات النظر، وقدم الأغانى الفنان وائل جسار الذى يمتلك إحساس عالى جدا .