شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة قنوات ON تعرض مسلسل "البرنس" بداء من يوم 22 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت قناة ON بدءا من يوم 22 أغسطس المقبل، بث العرض الثانى لمسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، تاليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

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ولبت قناة ON مطلب الجمهور، ببث العرض الثانى للمسلسل، بعدما حقق نسب مشاهدة كبيرة، حيث تناول المسلسل قضية الإرث بين الأشقاء، وهى قضية مجتمعية هامة داخل كل بيت مصرى، حيث كان العرض الأول للمسلسل على قناة DNC.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، أدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.