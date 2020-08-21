شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تنشر خطاب ميشيل أوباما خلال مهاجمتها ترامب.. اعرف تعليقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة الكولومبية شاكيرا الخطاب الذي ألقته السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما في المؤتمر الديمقراطي ، والذى شنت من خلاله هجومًا لاذعًا على ترامب، وحثت الأمريكيين على انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن في نوفمبر لإنهاء حالة الفوضى التي قالت إنها سادت البلاد في فترة رئاسة ترامب.

ونشرت شاكيرا، جزءًا من كلمات ميشيل أوباما خلال الخطاب، عبر حسابها بموقع تويتر، حيث قالت:" كونك رئيسًا لا يغير من أنت؛ يكشف من أنت".

وقالت شاكيرا: "أظهر دونالد ترامب أنه ليس الشخص المناسب لقيادة الولايات المتحدة، يجب أن يفوز اللطف والتعاطف هذه المرة والأمر متروك للأشخاص من جميع الأعمار للقيام بدورهم".

وطالبت شاكيرا جمهورها فى الولايات المتحدة بالتصويت فى الانتخابات، قائلة: "قم بالتسجيل للتصويت وارتدى الكمامات في مركز الاقتراع وأحصل على بطاقة اقتراع عبر البريد، وكن مثالاً على ذلك اللطف والتعاطف الذي نريد رؤيته ".



شاكيرا عبر تويتر

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يشار أن ميشيل لم تكتفى بالكلمات لتشجيع الناخبين، بل حرصت على توجيه الرسالة أيضا من خلال قلادة ارتدتها تحمل حروف كلمة "Vote" أو صوّت.

وتحدثت أوباما فى كلمها عن التقارب الشديد فى النتائج الخاصة بانتخابات الرئاسة 2016 بين هيلارى كلينتون ودونالد ترامب، وقالت إن الناخبين ربما كانوا قد طفح بهم الكيل، وربما اعتقدوا أن النتيجة لن تكون بهذا التقارب. . وأيا كان السبب فإن هذه الخيارات أرسلت شخص إلى البيت الأبيض رغم خسارته التصويت الشعبى بحوالى ثلاثة ملايين صوت.

وقالت لو أن الناخبين يريدون مواصلة اى من هذه المتطلبات الأساسية لمجتمع فعال، فعليهم التصويت لبايدن بأرقام لا يمكن تجاهلها.

وخلال الكلمة وبعدها، حرص مستخدمو تويتر على الحديث عن قلادة ميشيل أوباما، فمنهم من دعا حملة بايدن إلى البدء فى بيع نسخ من القلادة وأكدوا أنها ستمول الإعلانات خلال الأيام المتبقية من الحملة الانتخابية، فيما أشار آخرون إلى ان ملايين النساء تقوم حاليا بالبحث عن قلادة التصويت على موقع جوجل.

وصنع هذه القلادة علامة تجارية بارزة وهى "باى شارى"، وقال المصمم شارى كوثبرت فى بيان لصحيفة يو إس إيه توداى إنه صنع القلادة من أجل الانتخابات الأخيرة وعلم أنه سيفعلها مجددا، وأضاف أنه تشرف عندما طلب مصمم الأزياء الخاص بميشيل أوباما واحدة، وشعر بالفرح الشديد لارتدائها لها.