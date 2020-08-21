شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته بسمة بأغنيات رومانسية وأجواء مبهجة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان تامر حسني بعيد ميلاده برفقة زوجته بسمة بوسيل وسط عدد من الأهل والأصدقاء المقربين على أنغام أغنية "كل سنة وأنت طيب"، وسط أجواء تملؤها الفرحة والسعادة، حيث أظهر مقطع فيديو تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جانب من احتفالية عيد ميلاد تامر حسني الذي حرص على عناق زوجته تعبيرا عن حبه الشديد لها.

كما أظهر مقطع فيديو آخر، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ، وهي تغني لزوجها الفنان تامر حسني في عيد ميلاده بعض الأغنيات الرومانسية، في أجواء مبهجة بين الأهل والأصدقاء.

ويوافق يوم 16 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان تامر حسني، حيث تلقى العديد من التهاني من قبل نجوم الفن في الآونة الأخيرة، كما حرصت زوجته بسمة بوسيل على تهنئته بمناسبة عيد ميلاده من خلال حسابها على موقع انستجرام حيث فضلت الاحتفال بتلك المناسبة عبر مشاركة متابعيها بصورة تجمعهما معاً يرتديان فيها نفس التيشرت الذى تميز بوجود صورة وجه تامر عليه وعلقت عليها بكتابة : "كل سنة وانت حبيبي".

ووجه النجم تامر حسني رسالة خاصة إلى متابعيه وجمهوره بمناسبة عيد ميلاده يوم 16 أغسطس، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وتحديداً خاصية الاستوري حيث كتب: "كنت عايز أرد عليكم بكرة في يوم عيد ميلادي، بس شايفكم محتفلين بدري، ثم أضاف بأنه لا يحتفل بعيد ميلاده وغير معتاد على ذلك، ولكن ربنا رزقه بجمهور زي أهله -على حد وصفه- وتابع فى رسالته بأنه يشكر كل شخص هنأه بأى كلمة كتبها أو رسالة أرسلها. ثم ختم رسالته: "طلبي الوحيد أما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية، وأمايا وآدم".

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