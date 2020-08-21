شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة تشارك فى بطولة مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الشابة منة عرفة فى بطولة مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، الذى انطلق تصوير مطلع هذا الأسبوع بعد سلسلة من التأجيلات على مدار الأشهر الماضية، وتعاقد أنور على بطولته العام الماضى، والمسلسل من نوعية أعمال الـ 10 حلقات للعرض حصرياً على منصة watch it الرقمية.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد علي رزق، منه عرفة، هناء الشوربجى، هشام محمد شرف، إضافة إلى ظهور عدد عدد كبير الفنانين كضيوف شرف جارى الاتفاق معهم، والعمل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى.



منة عرفة

وظهرت منة عرفة فى دراما رمضان المقبل بمسلسل "ليالينا"، حيث شاركت فى بطولته الى جانب غادة عادل وصابرين واياد نصار وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى ونهى عابدين وميدو عادل ومحمد على رزق وهاجر الشرنوبى وهبة عبد الغنى ونورهان ورنا رئيس وهشام الشاذلى وجيهان نور وتأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى.

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وتنتظر منة استئناف تصوير فيلم "شريط 6" المتوقف منذ عدة أشهر، وهو بطولة خالد الصاوى، تارا عماد، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وهبة عبد الغنى وعمرو وهبة وآخرون، وإخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.