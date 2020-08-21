صور| بعد إعلان خطبتهما رسميًا.. من هي علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان أحمد سعد، قبل قليل، خطبته على علياء بسيوني بشكل رسمي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي ايه؟".

وتزامنًا مع هذه المناسبة يعرض لكم الخليج 365 معلومات عن علياء بسيوني..

- اسمها علياء عثمان بسيوني.

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- تعمل في مجال الأزياء وتمتلك معرضًا بأحد المناطق الراقية في القاهرة.

- تعيش علياء في منطقة هليوبوليس بمصر الجديدة.

- تحرص العديد من الفنانات والإعلاميات على ارتداء قطع ملابس من متجرها الشهير.

- ظهرت مع المطرب أحمد سعد في أكثر من مناسبة من بينها عيد ميلادها، وفي أحد الفيديوهات التي يغني فيها.