محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعلن الفنان أحمد سعد، قبل قليل، خطبته على علياء بسيوني بشكل رسمي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي ايه؟".
وتزامنًا مع هذه المناسبة يعرض لكم الخليج 365 معلومات عن علياء بسيوني..
- اسمها علياء عثمان بسيوني.
- تعمل في مجال الأزياء وتمتلك معرضًا بأحد المناطق الراقية في القاهرة.
- تعيش علياء في منطقة هليوبوليس بمصر الجديدة.
- تحرص العديد من الفنانات والإعلاميات على ارتداء قطع ملابس من متجرها الشهير.
- ظهرت مع المطرب أحمد سعد في أكثر من مناسبة من بينها عيد ميلادها، وفي أحد الفيديوهات التي يغني فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| بعد إعلان خطبتهما رسميًا.. من هي علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.