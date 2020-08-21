رانيا يوسف على البحر وكريم فهمي بصحبة زوجته.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها على البحر.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستمتع بأشعة الشمس في الساحل الشمالي.

عباس أبو الحسن

نشر الفنان عباس ابو الحسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يدخن "سيجار" داخل غرفته بأحد الفنادق.

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وليد فواز

نشر الفنان وليد فواز، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بتقنية الأبيض والأسود.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بجمبسوت "تايجر".

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بشعر أبيض.

كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته دانيا، داخل حمام السباحة.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي عباءة.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل العلم اللبناني.