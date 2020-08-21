صور| نورهان منصور تحتفل بعقد قرانها: "عقبال عندكوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: احتفلت الفنانة نورهان منصور بعقد قرانها منذ قليل، ونشرت مجموعة صور من الحفل عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت "نورهان"، في الصور رفقة زوجها وعلقت: "كتبنا الكتاب وعلينا الجواب، عقبال عندكوا". يذكر أن أحدث أعمال نورهان منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة"، الحكاية الرابعة من المسلسل، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وسلوى عثمان، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة.

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