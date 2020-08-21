رسميا.. أحمد سعد يعلن "خطوبته" عبر "انستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعلن الفنان أحمد سعد، قبل قليل، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، عن "خطوبته" بشكل رسمي. ونشر سعد صورة تجمعه بخطيبته. معلقا "النهاردةعيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هوا تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي ايه؟". يُذكر أن خطيبة أحمد سعد تُدعى علياء بسيوني، واعتاد على نشر عدة صور تجمعهما من مناسبات مختلفة، عبر "انستجرام".

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