يسرا تنضم لحملة زهير مراد للتبرع لمتضرري انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة يسرا، عن انضمامها للحملة التي أطلقها مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، للتبرع للمتضررين من انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت "يسرا"، صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنضم لزهير مراد في مساعدة أهالي بيروت الذين فقدوا الكثير في هذه المأساة المدمرة 100% من الأرباح من هذا الإصدار المحدود سيدعم جهود الإغاثة الذين يعملون حاليا على الأرض لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت".

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة يسرا في الموسم الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد"، بطولة حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان، هنادي مهنى، تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبدالعزيز‎.‎