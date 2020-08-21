نور الغندور تتصدر التريند وتحدث ضجة بمظهرها الجديد

أثارت الفنانة المقيمة في الكويت نور الغندور، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، بعد الظهور بإطلالة جديدة غيرت كثيرًا من ملامحها، لتكون على قائمة الأكثر تداولًا بين المتابعين.

ونشرت نور الغندور، عبر حسابها على «سناب شات»، مجموعة من الصور، وقد تغيرت ملامحها بشكل كبير كما مال لونها إلى السمرة، إلى جانب صبغ شعرها باللون الأصفر، وهو ما خطف أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

لوك نور الغندور الصادم

وأشار عدد من المغردين أن الفنانة المصرية التي

تقيم في الكويت أفسدت جمالها بهذه الإطلالة الغريبة التي أدت إلى اختفاء معالم جمالها بحسب قولهم.

ولاقت صور الغندور تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات عليها كالتالي:" من يصدق أن ذي نور الغندور لاعبة بنفسها غبية خربت نفسها صارت تشبة أمل العوضي، نور الغندور شوهت نفسها للأسف".

ونالت نور الغندور بسبب هذا اللوك هجومًا واسعًا من جانب بعض المعلقين، مطالبين إياها بأن "توقف تشطحها؛

لأن ظهورها بالأشقر والباروكة مع التجميل خرّب شكلها"، مؤكدين أن طبيعتها أجمل بكثير، بينما قال آخرون إن ظهورها بهذا اللوك في صورة مع الفنان مهند الحمدي يثير التساؤل حول طبيعة علاقتهما خاصة أن كل صورهما معًا وهنا قال البعض بأنهما عادا لتصوير الجزء الجديد من مسلسلهما "دفعة بيروت".

فاجأت الفنانة المصرية نور الغندور جمهورها بلوك جديد وصادم من وجهة نظر الكثيرين، منهم الذين أكدوا أنها كانت في السابق أجمل وأرق.

Advertisements

وعلى الجانب الآخر رأى البعض أنها في اللوك الجديد جميلة كما هي عادتها.

وتداول المغردون صور نور الغندور القديمة والحديثة وسط مقارنات بين الإطلالتين.

للاطلاع على صور نور الغندور المثيرة للجدل اضغط هنا