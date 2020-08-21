أثارت الفنانة المقيمة في الكويت نور الغندور، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، بعد الظهور بإطلالة جديدة غيرت كثيرًا من ملامحها، لتكون على قائمة الأكثر تداولًا بين المتابعين.
ونشرت نور الغندور، عبر حسابها على «سناب شات»، مجموعة من الصور، وقد تغيرت ملامحها بشكل كبير كما مال لونها إلى السمرة، إلى جانب صبغ شعرها باللون الأصفر، وهو ما خطف أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
لوك نور الغندور الصادم
وأشار عدد من المغردين أن الفنانة المصرية التيتقيم في الكويت أفسدت جمالها بهذه الإطلالة الغريبة التي أدت إلى اختفاء معالم جمالها بحسب قولهم.
ولاقت صور الغندور تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات عليها كالتالي:" من يصدق أن ذي نور الغندور لاعبة بنفسها غبية خربت نفسها صارت تشبة أمل العوضي، نور الغندور شوهت نفسها للأسف".
ونالت نور الغندور بسبب هذا اللوك هجومًا واسعًا من جانب بعض المعلقين، مطالبين إياها بأن "توقف تشطحها؛
فاجأت الفنانة المصرية نور الغندور جمهورها بلوك جديد وصادم من وجهة نظر الكثيرين، منهم الذين أكدوا أنها كانت في السابق أجمل وأرق.
وعلى الجانب الآخر رأى البعض أنها في اللوك الجديد جميلة كما هي عادتها.
وتداول المغردون صور نور الغندور القديمة والحديثة وسط مقارنات بين الإطلالتين.
للاطلاع على صور نور الغندور المثيرة للجدل اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر نور الغندور تتصدر التريند وتحدث ضجة بمظهرها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.