أتلتيكو مدريد يضم الحارس الكرواتي إيفو غربيتش لـ4 مواسم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

أبرم نادي أتلتيكو مدريد أولى صفقاته للموسم الجديد بالتعاقد مع الحارس الدولي الكرواتي إيفو غربيتش، الذي وقع على عقد لـ4 مواسم، حتى 2024 بعد تخطيه الفحوصات الطبية، وفقاً لما أعلنه النادي الإسباني في بيان، في عملية تضمنت انتقال البرازيلي أليكس دوس سانتوس، حارس مرمى فريق الشباب بالروخيبلانكوس، إلى لوكوموتيفا زغرب.

ووقع غربيتش القادم من النادي الكرواتي على العقد الخميس، حيث لم يشارك في مباريات الموسم الجديد مع ناديه السابق إزاء بيعه الوشيك للأتلتي، وبعدما وصل إلى العاصمة الإسبانية الأربعاء، ليصبح الحارس الثاني للفريق المدريدي، بعد تأكد رحيل أنطونيو أدان لصفوف سبورتنغ لشبونة بعد موسمين خاض فيهما 7 مباريات.

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وأوضح بيان النادي «إيفو غربيتش أصبح لاعباً جديداً للروخيبلانكوس بعد توصل النادي لاتفاق مع لوكوموتيفا زغرب. الحارس، الذي اجتاز الفحوصات الطبية في مستشفى جامعة نافارا، سيلعب بفريقنا حتى 2024».

وتابع البيان «الحارس ينضم لفريقنا بعد موسم استثنائي قدمه وكان أحد الدعائم الأساسية في احتلال فريقه السابق لوصافة الدوري في كرواتيا»، حيث مقابل ضمه قام أتلتيكو ببيع حارسه البرازيلي أليكس دوس سانتوس للنادي الكرواتي.

واستدعي غربيتش (24 عاماً) والذي يصل طوله إلى متر و96 سم للانضمام للمنتخب الأول لخوض مواجهات دوري الأمم في سبتمبر، وسبق له ارتداء قميص لوكوموتيفا زغرب في 74 مناسبة.