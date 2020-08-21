فليك يحدد أسباب تأهل بايرن إلى نهائي الأبطال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

قال هانز فليك، مدرب بايرن ميونيخ، إن فريقه احتاج إلى القليل من الحظ وكفاءة سيرج غنابري للنجاة من ضغط أولمبيك ليون المبكر، ولحجز مكانه في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتصاره 3-0 أمس الأربعاء.

وأحرز غنابري هدفين قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث قبل دقيقتين من النهاية، لكن بايرن نجا من الضغط المبكر للفريق الفرنسي الذي سدد في القائم.

وأوضح فليك في مؤتمر صحفي: «كانت مباراة عصيبة وكنا نعلم أنها ستكون بهذا الشكل، ليون قدم أداء رائعاً وضغط علينا لكننا تمكنا من النجاة بقليل من الحظ خاصة في البداية».

وهز غنابري الشباك في الدقيقتين 18 و33 ليضع الفريق الألماني في المقدمة لكن الأداء كان أقل كثيراً من ذلك الذي قدمه في الفوز 8-2 على برشلونة يوم الجمعة الماضي.

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وقال فليك: «أداء سيرج الفردي أراح أعصابنا، هدف التقدم 1-0 كان مذهلاً، لمسته الأخيرة بعد انطلاقته كانت رائعة».

وأضاف فليك عن اللاعب الألماني الدولي الذي أحرز 9 أهداف في 9 مباريات في البطولة هذا الموسم: «تطوره على مدار السنوات الأخيرة كان رائعاً، ويمكن مشاهدة أنه اقترب من الوصول إلى أعلى مستوى».

ويلعب بايرن ضد باريس سان جيرمان، الذي تغلب 3-0 على رازن بال شبورت لايبزيغ يوم الثلاثاء، في النهائي يوم الأحد وسيكون عليه تحسين أدائه الدفاعي.

وقال فليك الذي لم يخسر فريقه أي مباراة بجميع المسابقات في 2020: من الواضح أننا لم ندافع بشكل جيد كما هو معتاد، «نركز الآن على باريس، نريد تقديم كل ما لدينا، لا أعتقد أن الأداء الهجومي لليون أسوأ كثيرا من باريس. (ليون) كان طموحاً في الهجوم».

وتابع: «فقدنا الاستحواذ على الكرة وهو ما حرمنا من فعل أي شيء، الآن سنرتاح ويوم الأحد سنحاول الفوز باللقب بأداء قوي آخر ضد باريس سان جيرمان».