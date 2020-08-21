تراند اليوم : برومو أماكن السهر.. شاهد دينا الشربيني تتوهج مع عمرو دياب

شوق الهضبة عمرو دياب جمهوره إلى أغنية “أماكن السهر”، حيث نشر الحساب الرسمي للهضة على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، برومو الأغنية الذي ظهره فيه برفقة الفنانة دينا الشربيني، معلقا: “ولعت ولسة هتولع أكتر!.. اتفرجوا على برومو فيديو أغنية “اماكن السهر” الجديدة! وخليكوا جاهزين للي جاي”.

وجاء في كلمات أغنية أماكن السهر: “دة جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه.. في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر.. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين.. ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين.. دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل”.

وفي وقت سابق، تم تسريب كليب الهضبة عمرو دياب الجديد “أماكن السهر” على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، حيث ناشد مؤلف الأغنية تامر حسين جمهور عمرو دياب بعدم إعادة نشر الكليب المسرب وكتب على صفحته بموقع “فيس بوك”: “الكليب اتسرب وأتمنى من الصفحات المحترمة اللى بتحب الفنان عمرو دياب وبتدعمه ماتنشرش الفيديو عشان تلم لايكات”.

Advertisements

وأضاف تامر حسين:” لو صفحات فعلاً بتدعم الفنان عمرو دياب وكل الناس اللى تعبت فيه ساعدونا ماتنشروش الكوالتى دى من فضلكم عشان مفيش صفحات تتقفل باستخدام محتوى مش ملكها والكليب النسخة الأصلية بيجهز للنزول”.

وفي وقت سابق، انتهى عمرو دياب من تصوير أغنية “أماكن السهر” بالساحل الشمالى وشاركت فى تصويرها الفنانة دينا الشربينى، ومقرر طرح الكليب الجمعة، عقب الانتهاء من مونتاجه ومكساجه، والأغنية كتب كلماتها تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعى، ومن توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.