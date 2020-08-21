تراند اليوم : شاهد .. لحظة مقتل فنان شهير أثناء بث مباشر مع زوجته في السيارة

فيديو صادم وثق لحظة مقتل مغني موسيقى البوب الروماني الشهير تافي بوستي، إثر تعرضه لحادث اصطادم قطار بسيارته خلال بث مباشر مع زوجته، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث تعرض لحادث مروع أدى لوفاته.

وأفادت صحيفة “صن” البريطانية، أن المغنى تافي بوستيو والبالغ من العمر 29 عامًا كان يستمع إلى الموسيقى الصاخبة في سيارته، ويرقص ويتمايل بينما كانت زوجته بجواره، عندما اصطدم القطار بجانب السيارة، مما أدى إلى مصرعه في الحال، بينما أصيبت زوجته.

وأظهر مقطع الفيديو – الذي بثه المغني الراحل قبل تعرضه للحادث- وهو ينظر بعمق إلى الكاميرا وهو يدخن سيجارة، كما يمكن رؤية زوجته وهي تتجه نحو تقاطع سكة حديد في مدينة بلويستي في مقاطعة براهوفا الرومانية.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية في براهوفا، أن الحادث وقع بسبب عدم الالتزام بالقواعد عند معبر السكة الحديد.

وكان المغني كتب على فيسبوك قبل وفاته بشهر: “ذات يوم سيأخذك القطار الخطأ إلى الوجهة الصحيحة”.