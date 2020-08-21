أديل تفجر مفاجأة بخصوص سبب إنقاص وزنها.. صور

رنا صلاح الدين - اديل

أعلنت النجمة والمطربة البريطانية أديل، عن السر وراء هذا التحول الجذري الذي طرأ عليها في الشهور الأخيرة بعد ظهورها وقد فقدت الكثير من وزنها، بعد أن كانت تعاني من السمنة، والوزن الزائد، حيث كان يسبب ذلك لها العديد من المشاكل.

اديل

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، فإن أديل، كانت قد أعلنت أن الفضل في ذلك، يرجع لقراءتها لكتاب غير حياتها للأبد بعنوان Stop Pleasing، Start Living للكاتبة جلينون دويل.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الكاتبة، خاضت حربها الخاصة أيضا مع التحول للأفضل، اذ كانت قبل امتهانها الكتابة، عبارة عن سيدة تعاني من الادمان على المخدرات والكحوليات وتعيش مع زوج غير وفي، غير انها كافحت للخروج من ذلك.

اديل

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والجدير بالذكر أن أديل لوري بلو أدكنز، قد ولدت في 5 مايو 1988 في توتنهام، شمال لندن)، وهي مغنية وكاتبة أغاني إنجليزية، اشتهرت بأول ألبوم لها 19.

وصدر ألبوم أديل الأول في سنة 2008 بعنوان 19 ومنذ ظهورها حصدت الكثير من النجاح النقدي والتجاري، واحتل الألبوم المرتبة الأولى في بريطانيا وحصل على 7 اسطوانات بلاتينية أيضاً، وبلغت مبيعات الألبوم 6.5 ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم. في عام 2009، فازت أديل بجائزتي غرامي إحداهما عن فئة (أفضل فنان جديد).

اديل

وبعد أسبوع من بث جوائز الجرامي، وصل الألبوم إلى المرتبة العاشرة في الولايات المتحدة، حيث تعززت مسيرتها الفنية في الولايات المتحدة عند ظهورها في برنامج ساترداي نايت لايف وفوزها بجوائز الغرامي، وفي الوقت نفسه بلغت أغنية "Chasing Pavements" المرتبة الـ 21 في قائمة بيلبورد هوت 100.