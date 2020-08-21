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عقد قران عمرو كمال والفنانة نورهان منصور فى حفل عائلى (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حفل عائلى، عُقد قران الأستاذ عمرو كمال مدير عام البرامج بشركة سينرجى على الفنانة نورهان منصور، وقد شهد الحفل أجواء عائلية اتسمت بالبساطة التزامًا بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس .

 

ولفت فستان العروس انتباه جميع الحضور نظرًا لأناقته، بتوقيع مصممة الأزياء الشهيرة داليا حمدى.

 

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يذكر أن عمرو كمال مدير عام البرامج بشركة سينرجى، قد تولى تنفيذ العديد من البرامج المهمة التى أنتجتها شركة سينرجى خلال السنوات الأخيرة منها "قهوة أشرف" للفنان أشرف عبد الباقى، و"أنا وبنتى" للفنان شريف منير وابنته أسما، و"سهرانين"، للفنان أمير كرارة، وغيرها من البرامج الكبرى.

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