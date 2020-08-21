شكرا لقرائتكم خبر عن عقد قران عمرو كمال والفنانة نورهان منصور فى حفل عائلى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حفل عائلى، عُقد قران الأستاذ عمرو كمال مدير عام البرامج بشركة سينرجى على الفنانة نورهان منصور، وقد شهد الحفل أجواء عائلية اتسمت بالبساطة التزامًا بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا. ولفت فستان العروس انتباه جميع الحضور نظرًا لأناقته، بتوقيع مصممة الأزياء الشهيرة داليا حمدى. يذكر أن عمرو كمال مدير عام البرامج بشركة سينرجى، قد تولى تنفيذ العديد من البرامج المهمة التى أنتجتها شركة سينرجى خلال السنوات الأخيرة منها "قهوة أشرف" للفنان أشرف عبد الباقى، و"أنا وبنتى" للفنان شريف منير وابنته أسما، و"سهرانين"، للفنان أمير كرارة، وغيرها من البرامج الكبرى. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقد قران عمرو كمال والفنانة نورهان منصور فى حفل عائلى (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.