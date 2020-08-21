شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: أول مرة أركب موتوسيكل في "توأم روحى" وصورت مشهد الغطس بالشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم حسن الرداد، إن فيلم "توأم روحى" من الأعمال اللى سيبت كل حاجة على المخرج عثمان أبو لبن وكنت مركز في دورى والتمثيل فقط، وكان عندى إيمان جامد جدًا بأنه هايكون حاجة مختلفة تمام وده حتى كان ظاهر من خلال التريلر.

وأضاف حسن الرداد خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلى" تقديم الإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة cbc، أنا بحب السينما والفن جدًا وأكتر حاجة بعملها وأنا ملتزم فيها وفى مواعيد التصوير، والفيلم كان مليان حاجات لازم أتعلمها قبل مثل قيادة الموتوسيكلات والغطس.

وأوضح، كانت عندى عقدة من الموتوسيكلات من صغرى، ولما اتقالى إنى لازم أركب موتوسيكل في الفيلم كنت فرحان ولكن قلقان، وبالفعل عثمان أبو لبن جابلى حد يدربنى على ركوب الموتوسيكل، واتعلمت بسرعة الحمد لله، ولكن المشكلة إن لما حد يكون راكب وراك بتكون حاجة تانية ودى كانت شجاعة من أمينة خليل إنها تركب ورايا.

وتابع، أما بالنسبة للغطس، كانت مشكلته في التوقيت لأنه كان في أخر يوم في شهر يناير في عز الشتاء والميه كانت تلج وكلهم كانوا لابسين بدل غطس حرارية وأنا كنت لابس حاجة نص كوم كده، ومثلت المشهد تحت الميه والتصوير أخد مننا يوم واحد بس.

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فيلم "توأم روحى" يحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويشارك في بطولته كل من الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، الفيلم يدور فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.











