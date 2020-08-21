شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحتفل بخطوبته رسميا على علياء بسيونى في يوم ميلاده.. اعرف السبب إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد سعد خطوبته رسميًا على عارضة الأزياء علياء بسيوني، اليوم الخميس، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة برفقة خطيبته معلقًا: "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي..عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ".. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي...حد فهم قصدي إيه؟



أحمد سعد وخطيبته (1)

وفي وقت سابق، ظهر النجم أحمد سعد مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، فى حفل عيد ميلادها، الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.



أحمد سعد وخطيبته (2)

وتزامنا مع احتفال الفنان أحمد سعد بعيد ميلاده اليوم، احتفل أيضا بخطوبته على علياء بسيوني وفقا لما أعلنه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، الذي شارك من خلاله مؤخرا العديد من الصور مع خطيبته أثناء استمتاعهما بأجواء الصيف معاً، وذلك عبر خاصية الستوري من خلال حسابه على موقع انستجرام، حيث ظهر الثنائي على البحر بسعادة كبيرة.

وفي يوليو الماضي، كشف النجم أحمد سعد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن قصة حبه التى يعيشها هذه الأيام، حيث أوضح أنه يعيش قصة حب جديدة مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، بعدما تعرف عليها منذ فترة.

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وأضاف سعد أن هناك ارتياحا شديدا بينهما، وأنه سيعلن عن موعد خطوبتهما مطلع الشهر المقبل، وبمجرد أن يتم سعد زواجه على علياء تكون بذلك الزوجة الرابعة فى حياة النجم أحمد سعد.

وأعلن الفنان أحمد سعد انفصاله عن زوجته الفنانة، سمية الخشاب، بعدما تزوجا عام 2017 عقب سلسلة طويلة من الشائعات، كانا يقومان معا بنفيها فى كل مرة، وبمجرد أن أعلن زواجه من سمية أهدى لها أغنية جديدة بعنوان "أجمل حب"، قال فيها إهداء إلى حبيبتى وشريكة عمرى سمية.

وبعد 18 شهرا من الزواج أعلن سعد انفصاله عن سمية الخضاب على صفحته الشخصية على "فيس بوك" مؤكداً أنه يتمنى لها السعادة، وأن يمنحه الله الحب والعطاء لكى يقدمه لأولاده.

ووصلت الخلافات بين أحمد سعد وسمية الخشاب للمحاكم وتوعدت الأخيرة طليقها أحمد سعد بمقاضاته وعدم التنازل عن حقوقها، وذلك بعد أن رفع دعوى قضائية ضدها من أجل تحصيل شيك بنكى بقيمة مليون جنيه رغم سفرها خارج مصر، ومطالبتها إليه بتأجيل تحصيل المبلغ لحين عودتها.

واستطاع أحمد سعد أن يحصل على حكم بحبس سمية الخشاب 3 سنوات، بسبب تحريرها شيك وعدم وجود رصيد كافِ وقتها فى البنك، الأمر الذى استفزها ودفعها للهجوم عليه بقسوة، خاصة أنه كان بينهما اتفاق، ولكنه برر ما حدث بأن محاميه تصرف من تلقاء نفسه وأنه لم يكن يعرف بموضوع القضية من الأساس. وأقامت دعوى قضائية ضد طليقها أحمد سعد من أجل حصولها على مستحقاتها المادية.