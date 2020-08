جال جادوت متهمة في "موت على النيل"

صدر أول تريلر للجزء الثاني من فيلم الأكشن "Murder on the Orient Express" والذي يحمل عنوان "Death on the Nile- موت على النيل"، تمهيداً لطرحه في وقت لاحق من هذا العام.





يعود البطل كينيث براناه في الجزء الثاني للقيام بدور المحقق هيركيول بوارو، بطل روايات الكاتبة الشهيرة أجاثا كريستي، وبصحبته هذه المرة باقة من ألمع نجوم هوليوود.

ووفقًا لموقع "ستاندرد كو" البريطاني، يتتبع الفيلم المحقق الذي يتولى مهمة جديدة في مصر، تتضمن جريمة قتل في مثلث عشق.

ويركز الإعلان التشويقي الجديد على العلاقة بين الممثلة جال جادوت، التي نعرفها بدور "ووندر وومن" وأبطال الفيلم الجديد، بما يوحي أن تفاصيل القصة سوف ترتكز عليها.

ويسأل المحقق جال جادوت في الإعلان، عما إذا عشقت شخصا وغارت عليه لدرجة ارتكاب جريمة قتل من أجله.

وتابع موجهاً نظرة إلى المشتبه فيهم الجالسين معه في غرفة واحدة: "لقد حققت في كثير من الجرائم، إلا أن هذه الجريمة تحديداً غيرتني".

الفيلم من إخراج كينيث براناه وسيناريو مايكل جرين وبطولة جال جادوت وتوم بيتمان وراسل براند، ومن المتوقع طرحه في 23 أكتوبر/تشرين الأول.