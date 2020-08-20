راسل كرو يكشف مفاجأة "جلاديتور 2"

كشف الممثل الأسترالي راسل كرو أن احتمالية طرح جزء ثان من الفيلم الناجح Gladiator قد تكون قائمة، إلا إنها لا تتضمنه.

وذكر كرو في حديثٍ مع موقع "سكرين رانت" الأمريكي أنَّ النجاح الذي حققه الفيلم عام 2000 جعل احتمالية تنفيذ جزء ثان منه مطروحة، ولكن حتى الآن لم يتواصل معه أحد لتنفيذ المشروع.

وتابع: "لا أعلم فيما يفكر صُنّاع الفيلم.. صدقا لقد كان الجزء الثاني من الفيلم أمراً مطروحاً منذ عام 2000 وحتى الآن، واستمرت الأفكار تتوالى من المنتج دوجلاس ويك حول كيفية عودة المصارع ماكسيموس".





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وأوضح أنَّ آخر مرة قابل فيها المنتج، صارحه الأخير بفكرة جيّدة حول عودة "ماكسيموس" باتحاده مع الطبيعة واستعادته قوته منها، ثم عودته للشعب من جديد، إلا أنهم لا يملكون حقوق تنفيذ هذه القصة مما يجعل رؤيتها النور أمراً بعيداً.

وكشف أنه مازح المنتج خلال عرضه الفكرة عليه، وخمّن أن مزاحه أزعج المنتج لذلك لم يعرض عليه المشاركة في الجزء الثاني.

في الوقت ذاته، أعلنت الممثلة كوني نيلسن انضمامها إلى طاقم عمل الجزء الثاني من فيلم "جلاديتور" بدعوة من المنتجين، موضحة أن طرح الفيلم للنور يعتمد على انتهاء فيروس كورونا وتوافر وقت في جدول المخرج ريدلي سكوت.