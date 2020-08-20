5 دُمى أثارت فزع الجمهور.. "أنابيل" أحدثهم

تتغذى أفلام الرعب على تحويل مصادر البهجة إلى كوابيس مقيتة لا يمكن الهرب منها، لذلك تحولت دمى الأطفال إلى نماذج رعب شهيرة في أكثر من فيلم أجنبي.

حتى الآن، ما زالت الدمية "أنابيل" مصدر رعب وتهديد لكل من شاهدوا سلسلة الأفلام المأخوذة عنها، رغم أنها في الأساس مجرد لعبة أطفال.

موقع "ثريليست" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أبرز أفلام الرعب الأجنبية المبنية على دمى شيطانية.

1- Dead Silence (هدوء تام)





بطولة جيمي أشين وماري شو، ويدور الفيلم حول أرمل يعود إلى بلدته الأم ليبحث عن إجابات لحل غموض وفاة زوجته، إلا أنه يتورط رغماً عنه في قضية أكثر رعباً تتعلق بدمية مميتة.

2- Dolls (دمى)





يتناول الفيلم حادثة تجمع سائقي دراجات نارية محتجزون سوياً في منزل منعزل، بسبب عاصفة غير متوقعة، وسرعان ما تأخذ الأمور منحنى خطر.

3- Annabelle (أنابيل)





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ظهرت "أنابيل" لأول مرة على هامش سلسلة "The Conjuring- شعوذة"، إلا أنها سرعان ما خطفت الأنظار وأثارت رعب الجمهور، لتضمن لنفسها سلسلة جديدة مُركزة على قصصها الخاصة.

يتناول فيلم "أنابيل" الأحداث الخارقة التي يختبرها ثنائي من دمية مجهولة المصدر، تسببت في حوادث شيطانية في أرجاء المنزل.

4- Puppet Master (بابيت ماستر)





يتناول الفيلم مجموعة علماء يجدون أنفسهم متورطين في نزاع مع زميل لهم، كان السبب بتجاربه الشائكة في خلق مجموعة دمى قاتلة، قادته في النهاية إلى الانتحار.

5- Child's Play (لعبة طفل)





تعد سلسلة أفلام "تشاكي" من أشهر أفلام الرعب على الإطلاق؛ فرغم طرحها في الثمانينات لأول مرة، إلا أنها ما زالت مستمرة في الألفينات بنسخ جديدة أكثر حداثة وتطور.

يتناول الفيلم الذي صدر عام 1988، لعبة تشتريها أم عزباء لابنها الوحيد لتسليته، لتكتشف فيما بعد أن روح قاتل متسلسل استحوذت على اللعبة.

صدرت نسخة أخرى عام 2019، حول أم تشتري لابنها لعبة قاتلة مصنعة خطأ تسبب في تدمير حياتها هي وابنها.